Ski-WM: Steckbrief des Kombiweltmeisters Marco Schwarz

Steckbrief des Kärntner Skirennläufers Marco Schwarz, der am Montag bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo in der Kombination die Goldmedaille gewonnen hat:

Marco SCHWARZ (25) Geboren: 16. August 1995 in Villach Wohnort: Radenthein/Kärnten Verein: SC Bad Kleinkirchheim Größte Erfolge: Olympia: Silber Teambewerb 2018 Pyeongchang 4. Kombination und 11. Slalom 2018 WM (1 Gold, 1 Silber, 2 Bronze): Gold Kombination 2021 Cortina Silber Teambewerb sowie Bronze Slalom und Kombination 2019 Aare 5. Riesentorlauf 2019 Aare 7. Slalom 2017 St. Moritz Weltcup: 4 Siege - City Event Oslo und Kombination Wengen 2019, Slaloms Adelboden und Schladming 2021 Junioren-WM: Gold Super-G und Bronze Abfahrt 2014 Jasna Silber Slalom 2015 Hafjell Olympische Jugendspiele: Gold RTL und Super-Kombi 2012 Innsbruck Europacup: 2 Siege