Ski-WM: Titelkämpfe 1962 in Chamonix erfolgreichste WM für ÖSV

Die bisher erfolgreichsten Ski-Weltmeisterschaften für Österreichs Alpine sind die Titelkämpfe 1962 in Chamonix, als insgesamt 15 Medaillen (sechs in Gold, vier in Silber und fünf in Bronze) erobert wurden. Das Abschneiden vor zwei Jahren in Aare mit 1 x Gold, 4 x Silber und 3 x Bronze bedeutete nur Rang 28.

Österreichs Medaillen-Bilanzen bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften: Gold Silber Bronze Total 1962 Chamonix 6 4 5 15 1999 Vail 5 3 5 13 1991 Saalbach-Hinterglemm 5 3 3 11 2015 Vail/Beaver Creek 5 3 1 9 1933 Innsbruck 5 2 2 9 1958 Bad Gastein 4 4 1 9 1956 Cortina (Olympia) 4 3 3 10 2011 Garmisch-Partenkirchen 4 3 1 8 1978 Garmisch-Partenkirchen 4 - 3 7 2001 St. Anton am Arlberg 3 6 2 11 2003 St. Moritz 3 5 1 9 2005 Bormio und Santa Caterina 3 4 4 11 1964 Innsbruck (Olympia) 3 4 3 10 2017 St. Moritz 3 4 2 9 2007 Aare 3 3 3 9 1974 St. Moritz 3 3 2 8 1950 Aspen 3 3 1 7 1989 Vail 3 2 1 6 1941 Cortina (inoffiziell) 3 - 3 6 1935 Mürren 3 - 1 4 1954 Aare 2 3 3 8 1952 Oslo (Olympia) 2 3 2 7 1939 Zakopane * 2 3 2 7 2013 Schladming 2 2 4 8 1936 Innsbruck 2 1 3 6 1980 Lake Placid (Olympia) 2 1 3 6 2009 Val d'Isere 2 1 2 5 2019 Aare 1 4 3 8 1932 Cortina 1 3 4 8 1993 Morioka 1 3 4 8 1948 St. Moritz (Olympia) 1 2 3 6 1960 Squaw Valley (Olympia 1 2 2 5 1972 Sapporo (Olympia) 1 2 2 5 1970 Gröden 1 2 1 4 1996 Sierra Nevada 1 2 1 4 1968 Grenoble (Olympia) 1 1 4 6 1976 Innsbruck (Olympia) 1 1 - 2 1997 Sestriere 1 - 3 4 1982 Schladming 1 - 2 3 1985 Bormio - 4 1 5 1987 Crans Montana - 3 1 4 1931 Mürren - 2 1 3 1966 Portillo - 1 2 3 1937 Chamonix - 1 - 1 --------------------------------------------------------- 101 106 100 307 Abzüglich der inoffiziellen WM 1941 in Cortina 3 - 3 6 Abzüglich der WM 1939 in Zakopane (alle Österreicher starteten für Deutschland) 2 3 2 7 --------------------------------------------------------- 96 103 95 294 Anmerkung: An der WM 1934 in St. Moritz nahm Österreich nicht teil. * Österreicher starteten für Deutschland

