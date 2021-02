"Ich habe mir fast gedacht, das wäre wie bei den amerikanischen Präsidentenwahlen. Da gewinnt der, der die meisten Stimmen hat, auch nicht immer." ÖSV-Damen-Rennsportleiter Christian Mitter über seine Gedanken, falls es so geblieben wäre, dass Katharina Liensberger am Dienstag trotz schnellerer Gesamtzeit im Parallel-Finale bei der Ski-WM in Cortina Silber hinter Marta Bassino überreicht bekommt. Beide bekamen letztlich auf Basis der Zeitgleichheit im zweiten Lauf Gold.