Ein 56 Jahre alter Niederösterreicher ist am Freitag im Skigebiet Gerlitzen bei Villach bei der Abfahrt gestürzt. Laut Polizei verschnitt es ihm die Skier, er wurde ins freie Gelände katapultiert, dabei rammte er sich einen Skistock in den Brustkorb. Der Niederösterreicher wurde vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.