Skifahrerin krachte am Hochkar gegen einen Baum

Unfall passierte im freien Gelände - 58-Jährige schwer verletzt

Eine Skifahrerin ist am Dienstagvormittag auf dem Hochkar in Niederösterreich im freien Gelände gegen einen Baum gekracht. Die 58-Jährige aus dem Bezirk Melk, die einen Helm getragen hatte, wurde Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen.