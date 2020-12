Skifliegen: Bisherige Weltmeister und ÖSV-Medaillengewinner

Die bisherigen Weltmeister im Skifliegen sowie die ÖSV-Medaillengewinner vor den Titelkämpfen am Wochenende in Planica (SLO):

1972 Planica: Walter Steiner (SUI) 1973 Oberstdorf: Hans-Georg Aschenbach (DDR) 1975 Kulm: Karel Kodejska (CSFR) - 3. Karl Schnabl 1977 Vikersund: Walter Steiner (SUI) - 2. Toni Innauer 1979 Planica: Armin Kogler (AUT) 1981 Oberstdorf: Jari Puikkonen (FIN) - 2. Kogler 1983 Harrachov: Klaus Ostwald (DDR) 1985 Planica: Matti Nykänen (FIN) 1986 Kulm: Andreas Felder (AUT) - 2. Franz Neuländtner 1988 Oberstdorf: Ole Gunnar Fidjestöl (NOR) 1990 Vikersund: Dieter Thoma (GER) 1992 Harrachov: Noriaki Kasai (JPN) - 2. Andreas Goldberger 1994 Planica: Jaroslav Sakala (CZE) 1996 Kulm: Andreas Goldberger (AUT) 1998 Oberstdorf: Kazuyoshi Funaki (JPN) 2000 Vikersund: Sven Hannawald (GER) - 2. Andreas Widhölzl (AUT) 2002 Harrachov: Sven Hannawald (GER) 2004 Planica: Roar Ljökelsöy (NOR) Team: 1. Norwegen - 3. Österreich 2006 Kulm: Roar Ljökelsöy (NOR) - 2. Widhölzl - 3. Thomas Morgenstern Team: 1. Norwegen - 4. Österreich 2008 Oberstdorf: Gregor Schlierenzauer (AUT) - 2. Martin Koch (AUT) Team: 1. Österreich 2010 Planica: Simon Ammann (SUI) - 2. Schlierenzauer Team: 1. Österreich 2012 Vikersund: Robert Kranjec (SLO) - 3. Koch Team: 1. Österreich 2014 Harrachov: Severin Freund (GER) Teambewerb abgesagt 2016 Kulm: 1. Peter Prevc (SLO) - 3. Stefan Kraft (AUT) Team: 1. Norwegen 2018 Oberstdorf: 1. Daniel-Andre Tande (NOR) - 2. Kamil Stoch (POL) - 3. Richard Freitag (GER) Team: 1. Norwegen Österreichische Medaillengewinner - Einzel (16): Gold (4): Armin Kogler 1979, Andreas Felder 1986, Andreas Goldberger 1996, Gregor Schlierenzauer 2008 Silber (8): Toni Innauer 1977, Armin Kogler 1981, Franz Neuländtner 1986, Andreas Goldberger 1992, Andreas Widhölzl 2000, 2006, Martin Koch 2008, Gregor Schlierenzauer 2010 Bronze (4): Karl Schnabl 1975, Thomas Morgenstern 2006, Martin Koch 2012, Stefan Kraft 2016 Teambewerb (5): Gold (3): 2008 (Gregor Schlierenzauer, Martin Koch, Thomas Morgenstern, Andreas Kofler), 2010 (Wolfgang Loitzl, Morgenstern, Koch, Schlierenzauer), 2012 (Morgenstern, Kofler, Schlierenzauer, Koch) Bronze (2): 2004 (Widhölzl, Goldberger, Loitzl, Morgenstern), 2016 (Kraft, Manuel Poppinger, Manuel Fettner, Michael Hayböck)