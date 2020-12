Skifliegen: Hayböck brillierte in WM-Quali als 2. - Kraft gab w.o.

Michael Hayböck hat in der Qualifikation für den Einzelwettbewerb der Skiflug-WM den weitesten Flug gezeigt. Der Oberösterreicher brillierte am Donnerstag in Planica mit persönlichem Rekord (242,5 m) und Platz zwei hinter dem Deutschen Markus Eisenbichler (225,5 m). Weltrekordhalter Stefan Kraft verpasst hingegen den in vier Durchgängen ausgetragenen Einzel-Bewerb am Freitag und Samstag (jeweils 16.00 Uhr/live ORF 1) wegen Rückenproblemen, die nach dem Training auftraten.

Neben Hayböck schafften auch Philipp Aschenwald (15./217,5 m), Gregor Schlierenzauer (28./206) und WM-Debütant Timon Kahofer (33./198) den Sprung unter die besten 40 der lediglich 44 Angetretenen.