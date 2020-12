Skifliegen: Rückenleiden stoppte Kraft: "Kann ich nicht riskieren"

Schmerzen wie im Sommer bei Skiflug-Weltrekordler - "Komme nicht in die Hocke"

Ausgerechnet vor der Medaillenjagd bei der Skiflug-WM ist Stefan Kraft von alten Leiden eingeholt worden. "Es ist genau das, mit dem ich den ganzen Sommer schon gekämpft habe", erklärte der Salzburger, nachdem er wegen Rückenschmerzen nach dem ersten Trainingssprung seinen Start bei der Qualifikation für den WM-Einzelbewerb hatte absagen müssen. "Fürs Skifliegen muss man ganz fit sein. Das kann ich nicht riskieren."

Als einziger ÖSV-Athlet hatte Kraft nach überstandener Covid-19-Infektion keinen einzigen Sprung vor dem Großereignis mehr einlegen können. Zwar glückte seine Rückkehr am Donnerstag auf die Schanze mit einem 239-m-Flug, doch danach reagierte der Körper so, wie er nicht sollte.

"Es sticht mir dann ins Kreuz und vorne in den Hüftbeuger. Ich komme dann nicht mehr in die Hocke, die Muskulatur ist komplett zu", sagte Kraft. Einen Start beim Teambewerb am Sonntag wollte er nicht ausschließen. Erfahrungsgemäß sei es mit den Schmerzen recht rasch wieder vorbei. "So schnell es kommt, geht es dann wieder weg. Vielleicht entwickelt es sich nicht so schlimm wie die letzten Male."