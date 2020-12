Skifliegen: Weltrekord-Entwicklung im Skifliegen seit 1966

Der Rekordhalter heißt Stefan Kraft, der 2017 in Vikersund bei 253,5 Metern landete - GRAFIK

Stefan Kraft flog beim Skifliegen in Vikersund auf 253,5 Meter - das ist seit März 2017 absoluter Weltrekord. Doch wer hat vor dem Salzburger den Rekord gehalten? In der Liste tummeln sich Flieger-Legenden wie Matti Nykänen, Björn Einar Romören oder Andreas Goldberger. Die Weltrekord-Entwicklung im Skifliegen seit 1966 (ausgewählte Stationen):

1966 Vikersund Björn Wirkola (NOR) 146 m 1967 Vikersund Reinhold BACHLER (AUT) 154 1969 Planica Björn Wirkola (NOR) 160 1976 Oberstdorf Toni INNAUER (AUT) 176 1981 Oberstdorf Armin KOGLER (AUT) 180 1984 Oberstdorf Matti Nykänen (FIN) 185 1985 Planica Matti Nykänen (FIN) 191 1986 Kulm Andreas FELDER (AUT) 191 1987 Planica Pjotr Fijas (POL) 194 1994 Planica Martin HÖLLWARTH (AUT) 196 1994 Planica Toni Nieminen (FIN) 203 1997 Planica Espen Bredesen (NOR) 210 1999 Planica Tommy Ingebrigtsen (NOR) 219,5 2000 Planica Thomas HÖRL (AUT) 224,5 2000 Planica Andreas GOLDBERGER (AUT) 225 2003 Planica Matti Hautamäki (FIN) 231 2005 Planica Björn Einar Romören (NOR) 234,5 2005 Planica Matti Hautamäki (FIN) 235,5 2005 Planica Björn Einar Romören (NOR) 239 2011 Vikersund Johan Remen Evensen (NOR) 246,5 2015 Vikersund Peter Prevc (SLO) 250 2015 Vikersund Anders Fannemel (NOR) 251,5 2017 Vikersund Robert Johansson (NOR) 252 2017 Vikersund Stefan KRAFT (AUT) 253,5 persönliche Bestweiten von Österreichern (über 240 m): 253,5 Stefan Kraft, Vikersund 2017 243,5 Gregor Schlierenzauer, Vikersund 2011 241,5 Martin Koch, Vikersund 2011 Michael Hayböck, Planica 2015 und Vikersund 2017 Anmerkung: Der weiteste Flug aller Zeiten gelang Dmitrij Wassilijew am 15.2.2015 mit 254 Metern, der Russe stürzte allerdings nach der Landung. Anmerkung 2: Gregor Schlierenzauer landete 2018 in Planica bei 253,5 Metern, griff allerdings in den Schnee.

