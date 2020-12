Skifliegen: WM-Ergebnisse - Geiger holte Gold, Hayböck Vierter

Endstand des Einzelbewerbs der Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica am Samstag nach vier Durchgängen:

1. Karl Geiger (GER) 877,2 Punkte (241/223,5/240,5/231,5 m) 2. Halvor Egner Granerud (NOR) 876,7 (221/229,5/239/243) 3. Markus Eisenbichler (GER) 859,3 (220/247/234,5/230) 4. Michael Hayböck (AUT) 845,1 (245,5/217/237,5/220,5) 5. Robert Johansson (NOR) 841,0 (220/228,5/228/232) 6. Yukiya Sato (JPN) 835,1 (222/229/228/229) 7. Piotr Zyla (POL) 828,6 (221,5/224,5/227/224,5) 8. Kamil Stoch (POL) 808,5 (213/229/223/222,5) 9. Jewgenij Klimow (RUS) 802,2 (237/208/222,5/220) 10. Andrzej Stekala (POL) 792,4 (224,5/215,5/224,5/212) 11. Pius Paschke (GER) 790,9 (212,5/224,5/217/213,5) 12. Anze Lanisek (SLO) 777,2 (196,0/218,5/215,5/228) 13. Daniel-Andre Tande (NOR) 777,1 (203,0/218,5/224/218) 14. Constantin Schmid (GER) 767,7 (216,5/219,5/209/213,5) 15. Dawid Kubacki (POL) 754,4 (219,0/215,5/211/196) Weiter: 18. Philipp Aschenwald (AUT) 719,7 (201,5/218/200,5/203) 26. Gregor Schlierenzauer (AUT) 686,2 (193,0/199,5/193/202) nach dem 1. Durchgang ausgeschieden u.a.: 34. Timon-Pascal Kahofer (AUT)