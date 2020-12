Skifliegen: WM-Programm und Planica-Bestweiten

Hintergrund-Informationen zur 26. Skiflug-WM in Planica (SLO):

Letalnica bratov Gorisek (Skiflugschanze der Gebrüder Gorisek), kurz: Letalnica Schanzenrekord: Ryoyu Kobayashi (JPN) 252 Meter am 24. März 2019 Wettkampfprogramm (alle ab 16.00 Uhr und live ORF 1) Donnerstag: Qualifikation Freitag: Einzelbewerb 1. und 2. Durchgang Samstag: Einzelbewerb 3. und 4. Durchgang Sonntag: Teambewerb 1. und 2. Durchgang Die 10 letzten (gültigen) Bestweiten: 231,0 m Tommy Ingebrigtsen (NOR) 20.03.2005 234,5 m Björn Einer Romören (NOR) 20.03.2005 235,5 m Matti Hautamäki (FIN) 20.03.2005 239,0 m Björn Einer Romören (NOR) 20.03.2005 241,5 m Michael Hayböck (AUT) 20.03.2015 248,5 m Peter Prevc (SLO) 20.03.2015 250,0 m Robert Johansson (NOR) 25.03.2017 251,0 m Stefan Kraft (AUT) 25.03.2017 251,5 m Kamil Stoch (POL) 25.03.2017 252,0 m Ryoyu Kobayashi (JPN) 24.03.2019 Anm.: 253,5 m Gregor Schlierenzauer (AUT) 22.03.2018 (nicht gestanden)