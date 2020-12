Skifliegen: WM-Splitter - Keine Bratwurst beim Flug-Debüt

Österreichische Licht-Expertise - Letzter Planica-Weltmeister fehlt

Splitter vor den Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica:

Planica ist zum siebenten Mal nach 1972, 1979, 1985, 1994, 2004 und 2010 WM-Schauplatz. Statt eines Skiflug-Fests zu Oberkrainer-Musik mit Bier- und Bratwurstgeruch erwartet die Springer dieses Mal ein auf seine Reinform reduzierter sportlicher Wettkampf in einer Corona-Blase ohne Zuschauer.

* * *

Timon Kahofer ist das Küken im vorläufigen WM-Aufgebot des ÖSV. Der 21-jährige Tiroler wird mit nur einem Weltcup-Einsatz sein Skiflug-Debüt geben und damit seinen "Kindheitstraum" realisieren. "Da kriege ich schon Gänsehaut und Anspannung." Nach erlebnisreichen Wochen habe er vor allem eins gelernt: "Im Skispringen muss man spontan sein, gerade in der Coronazeit kann alles passieren." Womöglich folgt sogar ein WM-Einsatz. "Wenn ich die Chance kriege, werde ich sie nützen."

* * *

Österreichisches Know-how soll die Athleten in Planica ins rechte Licht rücken. Die Kärntner Firma Stich baute eine temporäre Anlage für die Flutlicht-Premiere in Planica auf. Auf zwölf Bühnen mit etwa 200 Scheinwerfern (2.000 Watt) soll den Zuschauern vor den TV-Geräten höchste Bildqualität geliefert werden. Neben dem Schladminger Nightrace haben etwa auch schon der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig oder Skilift-Betreiber im türkischen Erzurum auf die Licht-Expertise der Firma Stich vertraut.

* * *

Vor zehn Jahren holte der Schweizer Simon Ammann vor Gregor Schlierenzauer und Anders Jakobsen aus Norwegen den Titel. Nur Schlierenzauer ist dieses Mal dabei, Ammann verzichtet aufgrund eines Formtiefs auf die WM, der inzwischen 39-Jährige steht in dieser Saison noch ohne Weltcuppunkte da. Erstmals seit seinem ersten Doppel-Olympiasieg 2002 in Salt Lake City ist Ammann bei internationalen Titelkämpfen nicht am Start.

* * *

Karl Geiger wollte als frisch gebackener Vater abheben. Um bei der Geburt seines erstes Kindes dabei zu sein, ließ der deutsche Gesamtwertung-Zweite des Vorjahres die Russland-Springen in Nischnij Tagil am vergangenen Wochenende sausen. Allerdings: Der Nachwuchs lässt sich Zeit, Geiger trat noch ohne Vaterfreuden die Anreise nach Planica an.