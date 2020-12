Skigebiete - Adaptierungen nach Ansturm in Oberösterreich

Weiter limitierte Parkplätze, mehr Security und größere Anstellbereiche

Nach der ersten Belastungsprobe für oberösterreichische Skigebiete am vergangenen Schönwetter-Sonntag werden die Sicherheitskonzepte adaptiert. Eine weitere Limitierung der Parkplätze, Aufstockung des Securitypersonals und Erweiterung der geregelten Anstellbereiche kündigte Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) in einer Presseaussendung an, nachdem die Skigebiete Hinterstoder, Wurzeralm und Kasberg bereits am Sonntagvormittag voll waren.

"Im Sinne der Eigenverantwortung appelliere ich aber auch an die Skifahrerinnen und Skifahrer, so weit möglich auch erst ab Mittag in die Skigebiete zu kommen, denn da sind viele Gäste vom Vormittag wieder auf dem Heimweg und man kommt so bequem und ohne Staus auf die Piste", erklärte Achleitner. Auch Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen, empfahl das. Am Sonntag seien um 12.00 Uhr rund 3.000 Gäste im Skigebiet Hinterstoder gewesen, ein Drittel aber bis 12.30 Uhr wieder abgereist.

Holzinger war von der frühen Anreise der meisten Besucher überrascht. "Um 8.00 Uhr gab es bereits Schlangen vor der Rolltreppe und um 9.00 Uhr waren die 1.000 Parkplätze besetzt. Das Zusammenwirken zwischen der ASFINAG, der Feuerwehr, der Polizei, den Medien und dem Skigebiet verlief reibungslos, um 9.15 Uhr wurde die Zufahrt Steyrbrücke gesperrt", berichtete er.

Aufgrund der Erfahrungen vom Sonntag werden die Sicherheitsmaßnahmen nachjustiert, so Holzinger. Die Wartezonen werden erweitert und um ein Drittel verlängert, Securitypersonal und Ordner bei den Bahnen werden um ein Drittel aufgestockt und die Pkw-Stellplätze werden auf 850 reduziert. Achleitner appellierte an die Skibegeisterten, "beim Anstellen entsprechend Abstand zu halten und konsequent eine FFP2-Maske zu tragen".