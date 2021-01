Skigebiete - Erneut volle Parkplätze am Semmering

Resttickets aber noch verfügbar - Mehrere Areale in Niederösterreich komplett ausgelastet

Volle Parkplätze sind am Samstag einmal mehr am Semmering (Bezirk Neunkirchen) registriert worden. In Sachen Liftkarten sei für Freizeitsportler am "Zauberberg" für den Nachmittag und den Abend allerdings noch ein Restkontingent verfügbar, sagte Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP) zur APA. "Jeder, der ein Online-Ticket hat, findet auch einen Parkplatz", versprach er.

Während sich das Semmering-Areal am Samstag also gut gefüllt präsentierte, wurde für (den morgigen) Sonntag noch etwas mehr Andrang erwartet. "Der Sonntag war der stärkste Tag in der Vergangenheit", hielt der Ortschef fest.

Komplett ausgelastet waren am Samstag in Niederösterreich u.a. die Annaberger Lifte sowie die Erlebnisarena St. Corona am Wechsel und die Gemeindealpe Mitterbach. Stark besucht war auch der Naturpark Hohe Wand. Dort waren am Nachmittag aufgrund des "großen Besucheraufkommens" die Parkplätze voll, wie auf der Website mitgeteilt wurde. Die Wartezeit auf Kfz-Abstellflächen betrug etwa eine Stunde.