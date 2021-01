Skigebiete - Grüne: Mut zur Öffnung braucht auch Mut zur Schließung

SPÖ: Aus Ischgl nichts gelernt - FPÖ: Gesundheitsminister versagt beim Schutz des Landes

Die Grünen erhöhen den Druck auf Liftbetreiber und Touristiker im Kampf gegen den Coronavirus. "Wir haben mit der Öffnung der Skigebiete einen mutigen Schritt gesetzt und den Betreibern einen Vertrauensvorschuss gegeben. Jetzt müssen auch die lokalen Gesundheitsbehörden mutige und vielleicht nicht unbedingt populäre Schritte setzen und Skigebiete, in denen es immer wieder zu Verfehlungen kommt, konsequent schließen", so Barbara Neßler, Tourismussprecherin der Grünen.

Sie sieht den "Vertrauensvorschuss überreizt" und fordert ein konsequentes Handeln gegen die Menschenansammlungen bei den Liften. Sie verweist auf eine aktuelle Umfrage der Wiener Wirtschaftsuniversität und der TU Wien, die erhebliche Mängel aufzeige." Wenn Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen, immer wieder von "Einzelfällen" spreche, "dann muss ich hier ganz klar widersprechen", so Neßler am Mittwoch in einer Aussendung. "Gerade die Tiroler Tourismuslobby sollte mehr Sensibilität entwickeln", hält sie fest.

Kritik kam heute auch von der SPÖ, die sich auf 17 Verdachtsfälle der britischen Coronavirus-Mutation im Tiroler Jochberg bezieht. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sprach heute von einer "türkis-grünen Chaostruppe", die nichts aus den Vorfällen im Tiroler Ischgl gelernt habe. "Auch in der Causa Jochberg wurde beschwichtigt, es gibt viel mehr ungeklärte Fragen als Antworten", so Deutsch. Er will von der Bundesregierung wissen, ob es stimme, dass die österreichische Botschaft Tipps gegeben habe, wie das Landeverbot in Österreich umgangen werden könne.

Und auch die FPÖ nimmt den "Briten-Cluster in Tirol" zum Anlass, Kritik an der Regierung zu üben. "Während die Österreicher einen Lock-Down nach dem anderen über sich ergehen lassen müssen, versagt der Gesundheitsminister beim Schutz des Landes", so FPÖ-Obmann Norbert Hofer. Er verweist darauf, dass Österreich beim Landeverbot für Maschinen aus Großbritannien später dran gewesen sei als andere Länder. Auch Berichte, wonach trotz Hotelsperren über Online-Buchungportale offenbar Urlaube in Tirol gebucht werden könnten, sei keine "vertrauensbildende Maßnahme".