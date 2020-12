Skigebiete in Katalonien öffnen ab Montag

Limitierte Skipässe sollen Ansammlungen von Menschen vermeiden

Die Skigebiete in der nordspanischen Region Katalonien nehmen schon nächste Woche den Betrieb auf. "Die katalanischen Skigebiete haben in Absprache mit der Regionalregierung beschlossen, die Skisaison am Montag zu eröffnen", teilte der Branchenverband Acem am Freitag mit. Demnach soll der Verkauf von Skipässen limitiert werden, um große Menschenansammlungen zu vermeiden. In Österreich wird erst am 24. Dezember aufgesperrt, in Frankreich am 7. Jänner.

Theoretisch ist das Betreten der Skigebiete nur für die Einwohner Kataloniens möglich, da die Anreise aus anderen Landesteilen wegen der Corona-Beschränkungen nicht erlaubt ist. Doch Kontrollen finden nur sporadisch statt. Große katalanische Skiorte wie Baqueira-Beret und Masella könnten auch Skifahrer aus dem benachbarten Frankreich anlocken.