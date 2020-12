Skigebiete - Kärntens Seilbahnen bieten FFP2-Masken um zwei Euro an

Laut Fachgruppenobmann "zum Einkaufspreis" - 24. und 25. Dezember als "Probelauf"

In Kärnten werden die Seilbahnen für Skifahrer die vorgeschriebenen FFP2-Masken an den Talstationen bereit halten. "Das Stück kostet zwei Euro, das ist der Einkaufspreis", sagte Manuel Kapeller-Hopfgartner, WK-Fachgruppenobmann der Seilbahnwirtschaft, am Mittwoch auf Anfrage der APA. Man habe die Masken über die bestehende Einkaufsgemeinschaft bestellt.

Wie in den anderen Bundesländern auch, dürfen Gastronomiebetriebe Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, allerdings nur solche, die für den Verkehr erschlossen, also mit dem Auto erreichbar sind. Skihütten am Pistenrand oder auf den Bergstationen dürfen nichts verkaufen.

Die Kontrolle, ob ein Kind unter 14 Jahre alt ist und daher nur einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss, ist laut Kapeller-Hopfgartner teilweise gewährleistet. Bei den Drehkreuzen sehe man, wenn jemand mit einer Kinderkarte durchgehe. Die Kinderkarten gibt es aber für unter 15-Jährige, genaue Kontrollen seien daher schwierig. Der Geschäftsführer der Turracher Seilbahn, Fritz Gams, meinte dazu: "Wir werden uns bemühen, aber wir sind nicht die Polizei."