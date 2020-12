Skigebiete - Nachmittags- und Abendbetrieb am Semmering eingestellt

Wegen starken Windes - Andrang generell überschaubar

Nach dem Abbruch des Riesentorlaufs der alpinen Ski-Damen ist am Montag am Semmering (Bezirk Neunkirchen) auch der Publikumsskilauf wegen starken Windes eingestellt worden. Betroffen sei der Nachmittags- und Abendbetrieb, sagte Nazar Nydza, der Geschäftsführer der Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen GmbH, auf APA-Anfrage. Am Vormittag war den Freizeitsportlern der Vierersessellift zur Verfügung gestanden, während die Kabinenbahn für den Weltcup reserviert war.

Im Vergleich zu den Tagen davor seien am Montag allerdings weitaus weniger Skigäste verzeichnet worden, betonte Nydza. Dies sei u.a. an den unwirtlichen Witterungsbedingungen gelegen, die sich "sehr rasch entwickelt" hätten.

Der Semmering war nicht das einzige niederösterreichische Skigebiet, dass mit dem Sturm zu kämpfen hatte. Auch am Hochkar stand alles still, die Schließung des Liftbetriebs für Montag war dort bereits am Sonntag angekündigt worden. Wegen starken Windes außer Betrieb war zudem die Rax-Seilbahn.