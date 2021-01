Skigebiete - Steiermark: Über 200.000 Gäste aus Deutschland

Eibinger-Miedl: Ohne Deutsche Saison "wohl zum Abschreiben"

Auch in der Steiermark blickt man sorgenvoll nach Deutschland, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Lock-Down bis Ostern für die Deutschen in Aussicht gestellt hat. Die Steiermark hat zwar im Vergleich zu westlichen Bundesländern nicht so viele deutsche Touristen, doch wenn die in der Saison zur Gänze ausfallen sollten, "dann ist das natürlich ein schwer zu verkraftender Brocken, da Deutschland der mit Abstand wichtigste Auslandsmarkt für die Steiermark ist".

Das sagte Erich Neuhold, Geschäftsführer des Steiermark Tourismus, heute zur APA. Der Grünen Mark würde dadurch über 200.000 deutsche Gäste mit etwa einer Million Nächtigungen verlieren. Auf den anderen internationalen Märkten sehe es nach derzeitigem Stand auch nicht besser aus. Aus dem Büro der steirischen Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) hieß es aber, dass eine mögliche Lockdown-Verlängerung in Österreich noch drastischere Auswirkungen auf den steirischen Wintertourismus hätte, denn dann würden auch viele Urlauber, die traditionell in den Semesterferien aus Wien und anderen Bundesländern kommen, wohl ausbleiben. Damit könnte man die Saison dann wohl endgültig abschreiben.