Skigebiete - Steiermark: Über 200.000 Gäste aus Deutschland

Rund eine Million Nächtigungen könnte bei Lockdown-Verlängerung in Deutschland entfallen

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0141 vom 13.01.2021 müssen die Aussagen aus dem Büro Eibinger-Miedl entfallen. ---------------------------------------------------------------------

Auch in der Steiermark blickt man sorgenvoll nach Deutschland, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Lock-Down bis Ostern für die Deutschen in Aussicht gestellt hat. Die Steiermark hat zwar im Vergleich zu westlichen Bundesländern nicht so viele deutsche Touristen, doch wenn die in der Saison zur Gänze ausfallen sollten, "dann ist das natürlich ein schwer zu verkraftender Brocken, da Deutschland der mit Abstand wichtigste Auslandsmarkt für die Steiermark ist".

Das sagte Erich Neuhold, Geschäftsführer des Steiermark Tourismus, heute zur APA. Der Grünen Mark würde dadurch über 200.000 deutsche Gäste mit etwa einer Million Nächtigungen verlieren. Auf den anderen internationalen Märkten sehe es nach derzeitigem Stand auch nicht besser aus.