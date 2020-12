Skigebiete - Steiermark übernimmt Bundesvorgaben für Seilbahner

Liftbetreiber versuchen noch FFP2-Masken einzukaufen - Gäste sollen aber möglichst eigene mitbringen

Das Land Steiermark wird an seine Skiliftbetreiber keine zusätzlichen Auflagen erteilen, sondern sich an die Vorgaben des Bundes halten. Skigäste sind ab 24. Dezember angehalten, selbst eine FFP2-Maske mitzubringen, doch viele Seilbahner versuchen auch noch selbst Masken aufzutreiben und dann an den Kassen anzubieten. Die meisten dürften dafür auch den Einkaufspreis verlangen, meinte Fachgruppen-Obmann der Seilbahner, Fabrice Girardoni, am Mittwoch zur APA.

Die Vorgaben für die steirischen Betreiber orientieren sich an der Verordnung des Bundes, die besagt, dass in geschlossenen oder abdeckbaren Fahrbetriebsmitteln wie Gondeln, Kabinen oder abdeckbaren Sesseln und in geschlossenen Zugangsbereichen von Seil- und Zahnradbahnen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 ohne Ausatemventil oder eine äquivalente bzw. einem höheren Standard entsprechende Maske zu tragen ist.

Weiters dürfen in geschlossenen oder abdeckbaren Fahrbetriebsmitteln höchstens so viele Personen gleichzeitig befördert werden, dass die Hälfte der Beförderungskapazität des Fahrbetriebsmittels nicht überschritten wird. Dies gilt nicht, wenn ausschließlich Personen aus demselben Haushalt befördert werden.

Girardoni sagte, dass alle Skiliftbetreiber bemüht seien, noch FFP2-Masken einzukaufen, doch es könne nicht garantiert werden, dass für alle vor Ort welche zum Verkauf angeboten werden können. Daher sei es umso wichtiger, dass die Skigäste selbst ihre FFP2-Masken mitbringen. Ob die Seilbahner die Masken gratis oder kostenpflichtig an den Kassen anbieten, sei ihnen überlassen.

Eine Kontrolle, ob tatsächlich nur unter 14-Jährige keine Masken tragen, werde "im Rahmen der Möglichkeiten" von den Skiliftbetreibern durchgeführt. Bei manchen Skigebieten könne das recht einfach über die Liftkarten erfolgen, wenn etwa Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr ermäßigte Karten erwerben können. Das werde aber nicht überall der Fall sein. Daher appellierte Girardoni an die Eigenverantwortung und auch die Verantwortung der Eltern, sich an die Vorgaben zu halten.