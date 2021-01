Skigebiete - Steirische Lifte großteils weiter in Betrieb

Vorerst alle mit genug Schnee offen, aber manche nur noch drei oder vier Tage pro Woche beziehungsweise mit weniger Liften

Im Gegensatz zu manchen Skigebieten im Westen Österreichs wollen die steirischen Liftbetreiber weitgehend die Beförderung aufrechterhalten, auch wenn es sich bei vielen aus wirtschaftlicher Sicht mangels Touristen oft nicht rechnet. Laut Steiermark Tourismus haben vorerst alle Betreiber - sofern es die Schneelage zulässt - offen, manche haben aber den Betrieb beispielsweise auf Donnerstag bis Sonntag (Aflenzer Bürgeralm) oder Freitag bis Sonntag (Planneralm) eingeschränkt.

Manche Skigebiete haben auch die Anzahl der betriebenen Lifte heruntergefahren. In Haus im Ennstal sowie auf der Tauplitz will man noch am Dienstag entscheiden, wie es mit der Öffnung weitergeht. Da steht offenbar auch ein eingeschränkter Betrieb von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag im Raum. Am Galsterberg sowie in Etmissl werden laut Steiermark Tourismus vorerst nur Freitag bis Sonntag die Lifte betrieben.

Tourismus-Geschäftsführer Erich Neuhold sagte am Dienstag: "Mit dem verlängerten Lockdown für die Beherbergungsbetriebe und Thermen von November bis nun einschließlich Februar werden vier von sechs Monaten ohne Gästenächtigungen vergangen sein, sprich es hat bis dato keine Wintersaison gegeben. Die verbliebenen zwei Wintermonate März und April können da keine wesentlichen Veränderungen mehr bewirken."