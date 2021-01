Skigebiete - Tickets für steirischen Kreischberg nur noch online

Nach Ansturm und Polizei-Sperren am vergangenen Wochenende

Am Kreischberg in der Obersteiermark, wo vergangenes Wochenende wegen des starken Ansturms von Skigästen die Zufahrt von der Polizei gesperrt werden musste, werden ab Samstag bis Saisonende Tickets nur noch online vorab verkauft. Damit soll ein langes Anstellen und Staubildung mit zu wenig Abstand vermieden werden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung von Kreischberg-Chef Karl Fussi.

Den Gästen werde damit garantiert, dass sie mit den vorab gekauften Ticket fix auf die Pisten dürfen, allerdings werde es ausschließlich Tageskarten zu kaufen geben. Ebenfalls Zugang bekommen natürlich auch Saisonkartenbesitzer, hieß es. Die Tageskarten können unter www.kreischberg.at bzw. www.lachtal.at gekauft werden.