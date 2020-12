Skigebiete: Tiroler Liftbetreiber verfügen großteils über FFP2-Masken

Maskenpflicht soll laut Hörl auch kontrolliert werden

Wer in Tirol über die Weihnachtsfeiertage Skifahren gehen möchte, wird in den meisten Skigebieten mit der nun notwendigen FFP2-Maske ausgestattet. Zum Teil werden diese dort zum Selbstkostenpreis angeboten, sagte ÖVP-Abg. Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer, zur APA. Es werde beim Lifteinstieg kontrolliert, ob diese auch getragen werden, kündigte er für den Saisonstart am 24. Dezember an.

Es sei aber schwierig, zu prüfen, ob es sich bei dem getragenen Modell tatsächlich um eine FFP2-Maske - und nicht etwa um eine ähnlich aussehende FFP1-Maske handelt, führte er seine Bedenken ins Treffen. Trotz der "überfallsartig" festgesetzten Auflage habe man es jedoch geschafft, eine Stückzahl an Masken zu beschaffen, die für die Feiertage reichen werden, meinte er. Dennoch riet er den Wintersportlern, selbst eine FFP2-Maske mitzubringen.