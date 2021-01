Skigebiete - Vorarlberg: Ausbleiben deutscher Gäste trifft uns hart

Spartenobmann Kegele: "Wenn größter Markt wegbricht, kann man sich ausrechnen, was passiert"

Die Überlegungen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), den Lock-Down in ihrem Land bis Ostern auszudehnen, wären für den Vorarlberger Tourismus ein harter Schlag. Deutschland sei der größte Markt für den Vorarlberger Tourismus - wenn der wegbreche, könne man sich ausrechnen, was passiert, so Markus Kegele, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, am Mittwoch auf APA-Anfrage.

Inlandsgäste machen laut Kegele in Vorarlberg rund zehn Prozent des Gästeaufkommens aus. Dazu kommen normalerweise rund 14 Prozent aus der Schweiz, aber selbst wenn man diese beiden Gästegruppen zusammenzähle, reiche das nicht für eine erfolgreiche Wintersaison, so der Spartenobmann.

Kegele hatte bereits am Dienstag Alarm geschlagen, dass die derzeitigen faktischen Grenzschließungen für den Vorarlberger Tourismus einen Ausfall von über 90 Prozent der Nächtigungen bedeute. "Die Krise in unserer Branche ist erst bewältigt, wenn die Grenzen aufgehen und wir wieder Gäste aus dem Ausland empfangen können", sagte er.