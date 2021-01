Skigebiete - Vorarlberg sieht sich in Öffnung der Skilifte bestätigt

Landesrat Gantner: Keine Beeinflussung der Infektionskurve erkennbar

Vorarlberg sieht sich in der Öffnung der Skigebiete bestätigt. Es sei seit dem Aufsperren der Skigebiete keine Beeinflussung der Infektionskurve erkennbar geworden, informierte am Montag Tourismuslandesrat Christian Gantner (ÖVP) in einer Aussendung. "Die ersten beiden Wochen nach Betriebsöffnung der Skilifte in Vorarlberg haben gezeigt, dass sich Skifahren und Corona-Sicherheitsvorkehrungen vereinbaren lassen", betonte er.

Gantner verwies in Bezug auf die Daten auf die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Die Sieben-Tage-Inzidenz Vorarlbergs über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage liege im Österreich-Schnitt, dasselbe gelte für die Reproduktionszahl, die per 10. Jänner österreichweit bei 1,04 liege, in Vorarlberg bei 1,02. Im Hinblick auf die Positivitätsrate der zwischen 24. Dezember und 7. Jänner vorgenommenen Testungen weise Vorarlberg sogar den niedrigsten Wert auf.

"Die mit dem 'Winterkodex Vorarlberg' getroffenen Maßnahmen machen sich bezahlt", unterstrich der Landesrat. Beim "Winterkodex Vorarlberg" handelt es sich um ein landesweit gültiges, einheitliches Konzept, das für Gäste und Beschäftigte größtmögliche Sicherheit gewährleisten soll.