Skigebiete - Vorarlberger Lifte öffnen großteils am 24. Dezember

Empfehlungen des "Winterkodex Vorarlberg" werden von Seilbahnen umgesetzt

Die Vorarlberger Skigebiete starten - die nötige Schneelage vorausgesetzt - am 24. Dezember in die Saison. Ausnahmen bilden Lech-Zürs, das mit 26. Dezember öffnet, und das Kleinwalsertal, das sich als Enklave nach den deutschen Regeln richtet, erklärte Andreas Gapp, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die Empfehlungen des "Winterkodex Vorarlberg", die im Land umgesetzt würden, seien strenger als die Sicherheitsvorgaben des Bundes.

Den Regeln des vom Land ausgearbeiteten Winterkodex werde entsprochen, sagte Gapp. So würden etwa alle Skigebiete im Land ihre Mitarbeiter regelmäßig testen, die Häufigkeit richte sich nach der Nähe des Mitarbeiters zum Gast. In der Gastronomie, die Take-Away anbieten darf, wenn sie auch von einer öffentlichen Straße aus zu erreichen ist, werde zum Beispiel wöchentlich getestet. Ebenfalls in allen Vorarlberger Skigebieten werden sogenannte Winterkodex-Ranger die Einhaltung der Abstände und der Maskenpflicht in den Wartebereichen kontrollieren. Das Land hat dafür finanzielle Unterstützung zugesagt.

Für Fahrgäste ab dem 14. Lebensjahr sind in geschlossenen Gondeln und in überdachten Anstellzonen dieser Lifte sowie bei größeren Menschenansammlungen FFP2-Masken Pflicht. Auf Schlepp- und Sesselliften und in deren Anstellbereichen reichen gängige Mund-Nasen-Schutzmasken, auf Bubble-Sesselliften auch, sofern die Bubble offen bleibt. Wird das Dach geschlossen, müssen auch hier FFP2-Masken getragen werden.

Masken können bei den Liften käuflich erworben werden. Ob ein Skifahrer bereits 14 Jahre alt ist, ist in der Regel über die Liftkarte zu erkennen. 85 Prozent der Aufstiegshilfen in Vorarlberg sind offene Betriebsmittel.