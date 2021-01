Skigebiete - Zwei Tage lang kein Betrieb in Lackenhof

Grund ist geringe Nachfrage

Die Ötscherlifte in Lackenhof werden am (morgigen) Mittwoch und am Donnerstag nicht in Betrieb gehen. Grund dafür sei die geringe Nachfrage, wurde am Dienstag via Facebook betont. Das Partnerskigebiet Hochkar sei in Betrieb. Bereits gebuchte Online-Tickets werden dort akzeptiert oder können kostenlos storniert werden.

Die Vorbereitungen auf die Semesterferien liefen in Lackenhof indes auf Hochtouren. Besonders an den Steilhängen des Kleinen Ötscher werde aktuell gearbeitet, um in der kommenden Woche "mit allen Pisten in Betrieb gehen zu können".