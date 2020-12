Skigebiete - Zwei "Testtage" in Niederösterreich

Notwendigkeit von Nachbesserungen wurde erhoben

Als "Testtage" sind der Heilige Abend und der Christtag in niederösterreichischen Skigebieten definiert gewesen. Es sei darum gegangen, "ob Nachbesserungen notwendig sind", sagte Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft, zur APA. Unabhängige Tester seien unterwegs gewesen. Als Beispiele für Optimierungen nannte Redl die Anstellbereiche bei WC-Anlagen oder die Positionierung von Hinweistafeln.

Definitiv als "Muss" bezeichnete der NÖ-BBG-Geschäftsführer das Online-Ticketing. Darauf werde auch auf Autobahnen und auf Zubringerstraßen zu den Pisten hingewiesen. Die Polizei in den niederösterreichischen Skigebieten ist laut Redl "sehr präsent". Das Tragen von FFP2-Masken sei am Donnerstag und Freitag nur "in ganz wenigen Fällen" verweigert worden, die man "an einer Hand abzählen" könne.