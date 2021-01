Das Weltcupfinale im Skilanglauf wird vom 19. bis 21. März in Lillehammer stattfinden. Die ursprünglich in Peking geplanten Bewerbe wurden wegen der Coronavirus-Pandemie nach Norwegen verlegt, gab der Weltverband FIS am Mittwoch bekannt. Die Sportler und Betreuer sparen sich damit eine grenzüberschreitende Reise, denn am Wochenende zuvor gastiert der Weltcup in Oslo.