Skilanglauf: Weltcups in Davos und Dresden ohne Schweden und Norweger

Sorge vor Ansteckung mit Coronavirus

Nach Norwegen zieht auch Schweden seine Teilnahme an den Weltcup-Rennen im Skilanglauf in Davos und Dresden zurück. Die Sportler fürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu werden. Damit bleiben zwei der erfolgreichsten Skinationen dem Wettbewerb fern. Der Arzt der schwedischen Mannschaft sagte am Mittwoch laut einer Mitteilung des Schwedischen Skiverbandes, man könne zurzeit keine sichere Hin- und Rückreise von und nach Dresden und Davos garantieren.

"Wenn etwas schief geht, kann die Krankheit möglicherweise schwerwiegende Folgen für die infizierte Person haben. Keiner von uns ist bereit, dieses Risiko einzugehen", sagte Per Andersson. Auch Langlaufchef Daniel Faahraeus bedauerte den Rückzug: "Dass wir uns jetzt entschlossen haben, auf die bevorstehenden Weltcup-Wettbewerbe in Davos und Dresden zu verzichten, war eine sehr schwierige Entscheidung, die jedoch im Hinblick auf die Gesundheit der Läufer getroffen wurde."

Ob das Team bei der Tour de Ski antrete, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Auch die Norweger ließen bisher offen, ob sie nach dem Jahreswechsel bei den Rennen in der Schweiz und Italien antreten werden.