Die Vierschanzentournee der Skispringer wird ihren neuen Sieger am 6. Jänner in Bischofshofen vor leeren Rängen küren. Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Auch die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck sind bei der 69. Vierschanzentournee coronabedingt vor leeren Rängen geplant. Normalerweise kommen rund 100.000 Fans zu den vier Stationen in Deutschland und Österreich.