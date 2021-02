Skispringen: Bachlinger holte bei Junioren-WM Gold vor Haagen

Österreichs Skisprung-Junioren haben bei der Weltmeisterschaft in Lahti am Donnerstag einen Doppelsieg gefeiert. Der 19-jährige Vorarlberger Niklas Bachlinger holte vor dem 18-jährigen Steirer David Haagen die Goldmedaille. Bronze ging an den Schweizer Dominik Peter. Mit dem Kärntner Daniel Tschofenig als Viertem und dem Tiroler Elias Medwed als Siebentem verpassten zwei weitere ÖSV-Nachwuchshoffnungen die Podestplätze nur um Haaresbreite.

Bei den Frauen schrammte die im Weltcup mehrfach erprobte Salzburgerin Lisa Eder (19), bei ihrem bereits fünften Antreten bei Junioren-Weltmeisterschaften, mit Platz vier knapp an einem Stockerlplatz vorbei. Nach dem ersten Durchgang war sie noch auf dem zweiten Rang und damit auf Medaillenkurs gelegen.