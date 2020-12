Skispringen: Corona Bremsklotz für ÖSV 2 - Optionen werden ausgelotet

Hoffnung auf Rückholaktion der infizierten Springer aus Russland - Kraft kann "noch keine Bäume ausreißen"

Wie Mario Stecher im ORF-TV-Interview erklärte, werden nun die Möglichkeiten für das ÖSV-Team in Nischnij Tagil ausgelotet. Sollte die Quarantäne in Russland notwendig sein, werde man versuchen, diese bestmöglich abzukürzen. Vielleicht sei aber auch ein Flug in die Heimat für die Athleten und Betreuer möglich, sagte der Sportliche Leiter. "Für dieses in Russland befindliche Team ist die Skiflug-WM definitiv gelaufen. Aber wir haben noch starke Springer hier", meinte Stecher.

Man habe immer noch die Möglichkeiten, gut aufgestellt zur WM nach Planica anzureisen, Montag würden in Innsbruck und Salzburg die notwendigen, abschließenden PCR-Tests anstehen. So auch für Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft, der sich mit einem Video aus dem "Hausarrest" meldete. "Mein Fitnesszustand ist bei weitem noch nicht so, dass ich Bäume ausreißen könnte", sagte er. Er erzählte von Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, einem Ausschlag am Bauch und Problemen mit den Nebenhöhlen. "Es ging mir nicht sehr gut. Ich gebe alles, dass ich es irgendwie für die Skiflug-WM hinkriege. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und wird eine Last-Minute-Entscheidung."

Wo sich die Springer auf der Reise nach Russland oder in Russland angesteckt haben, könne man sich nicht erklären, sagte Stecher. Es habe vor der Anreise und nach Ankunft am Flughafen PCR-Tests gegeben, die allesamt negativ waren. Das Team sei in einer Bubble mit den anderen Nationen in einem Charter gereist, man habe überall FFP2-Masken getragen. "Es ist eine sehr, sehr traurige Nachricht und momentan eine Hochschaubahn der Gefühle. Gestern großartige Resultate, heute Hiobsbotschaft. Es ist unglaublich, dass es uns in dieser Stärke erwischt hat."