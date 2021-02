Skispringen: Daniel Tschofenig im Rasnov-Prolog bester Österreicher

Junioren-Team-Weltmeister Daniel Tschofenig ist am Donnerstag im Prolog der Skispringer für den Weltcup am Freitag (14.15 Uhr MEZ, live ORF 1) in Rasnov als Achter bester Österreicher gewesen. Nach einem 94,0-m-Sprung fehlten ihm 6,2 Punkte auf den deutschen Spitzenreiter Markus Eisenbichler (97,0). Manuel Fettner wurde 15. (92,0), Niklas Bachlinger 18. (93,5), David Haagen 19. (89,5), Marco Wörgötter 23. (91,0), Ulrich Wohlgenannt 27. (87,5) sowie Elias Medwed 37. (87,0).

Da es nur 49 Teilnehmer gibt, war keine Qualifikation nötig. Nicht mit dabei sind Stefan Kraft, Daniel Huber, Philipp Aschenwald, Michael Hayböck und Jan Hörl. Das ÖSV-Quinett absolviert vor den Mitte nächster Woche beginnenden Weltmeisterschaften von Oberstdorf ein Trainingslager. Am Samstag (9.45, live ORF 1) steht in Rumänien auch ein Mixed-Teamspringen auf dem Programm.