DSV-Bundestrainer Horngacher: "Hoffe, dass diese Situation nicht öfter eintritt"

"In erster Linie geht ein Besserungswunsch an die betroffenen Springer und Trainer", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Der Tiroler in Diensten des DSV ist Realist. "Es ist natürlich immer wünschenswert, gegen die beste Konkurrenz zu springen", sagte er und ergänzte mit Bezug zur aktuellen Lage: "Ich hoffe, dass diese Situation nicht öfter eintritt, wobei man leider damit rechnen muss."