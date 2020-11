Skispringen: Drei Österreicher erreichten zweiten Ruka-Durchgang

Deutscher Eisenbichler Halbzeitbester

Drei Österreicher haben sich beim Weltcup-Skispringen am Samstag in Ruka für den zweiten Durchgang der besten 30 qualifiziert. Wegen zahlreicher Corona-Infektionen in der Mannschaft hatte der ÖSV ein B-Team nach Finnland geschickt, Manuel Fettner landete auf Platz 15, Markus Schiffner auf 19 und Clemens Leitner auf 20.

Timon-Pascal Kahofer und David Haagen verpassten die Qualifikation. Halbzeitbester war der Deutsche Markus Eisenbichler (158,4 Punkte) vor dem Polen Dawid Kubacki (149,6) und dem Japaner Yukiya Sato (147,5).