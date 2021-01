Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass in der ersten Februar-Woche nun ein zusätzlicher und somit insgesamt drei Skisprung-Weltcup-Bewerbe der Frauen in Hinzenbach ausgetragen werden. Am 5. (13.30 Uhr), 6. (12.45 Uhr) und 7. Februar (12.15 Uhr) wird jeweils von der Normalschanze gesprungen.