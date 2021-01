Skispringen: Ergebnisse Qualifikation Bischofshofen - Kraft 4.

Dienstag-Ergebnisse der Skisprung-Qualifikation für den vierten Vierschanzentournee-Bewerb in Innsbruck am Mittwoch:

1. Kamil Stoch (POL) 142,9 Punkte (138 m) -2. Robert Johansson (NOR) 142,3 (137) - 3. Halvor Egner Granerud (NOR) 142,2 (140,5) - 4. Stefan Kraft (AUT) 140,7 (136) - 5. Daniel Huber (AUT) 140,1 (137,5) - 6. Dawid Kubacki (POL) 135,5 (134,5) - 7. Michael Hayböck (AUT) 135,4 (138) - 8. Markus Eisenbichler (GER) 132,4 (134,5) - 9. Yukiya Sato (JPN) 128,0 (130,5) - 10. Philipp Aschenwald (AUT) 124,3 (130,5) - 11. Gregor Schlierenzauer (AUT) 124,2 (131). Weiter (alle AUT): 23. Thomas Lackner 116,2 (124) - 29. Maximilian Steiner 112,8 (124,5) - 32. Daniel Tschofenig 110,9 (123) - 35. Clemens Leitner 109,6 (122) - 36. Manuel Fettner 109,3 (123,5) - 38. Markus Schiffner 108,1 (122) - 39. Stefan Rainer 106,8 (121,5). Nicht am Start: Jan Hörl (AUT) wegen Verletzung im Training.

Die wichtigsten K.o.-Duelle im ersten Durchgang des Bewerbes am Mittwoch (16.45 Uhr/live ORF 1): Andzej Stekala (POL) - Karl Geiger (GER), Piotr Zyla (POL) - Lackner, Steiner - Antti Aalto (FIN), Tschofenig - Severin Freund (GER), Leitner - Michail Nasarow (RUS), Fettner - Marius Lindvik (NOR), Schiffner - Gregor Deschwanden (SUI), Stefan - Ryoyu Kobayashi (JPN), Peter Prevc (SLO) - Schlierenzauer, Artti Aigro (EST) - Aschenwald, Jewgenij Klimow (RUS) - Eisenbichler, Niko Kytosaho (FIN) - Hayböck, Maciej Kot (POL) - Dawid Kubacki (POL), Decker Dean (USA) - Huber, Naoki Nakamura (JPN) - Kraft, Simon Ammann (SUI) - Granerud, Junshiro Kobayashi (JPN) - Johansson, Matthew Soukup (CAN) - Stoch