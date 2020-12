Skispringen: Ergebnisse Qualifikation Garmisch - Kraft 4.

Donnerstag-Ergebnisse der Skisprung-Qualifikation für den zweiten Vierschanzentournee-Bewerb in Garmisch-Partenkirchen (Neujahrsspringen):

1. Anze Lanisek (SLO) 138,6 Punkte (139,0 m) - 2. Halvor Egner Granerud (NOR) 138,1 (143,0) - 3. Markus Eisenbichler (GER) 137,9 (135,5) - 4. Stefan Kraft (AUT) 136,1 (137,0) - 5. Karl Geiger (GER) 134,3 (132,0) - 6. ex aequo Kamil Stoch (POL) 134,1 (132,5) und Ryoyu Kobayashi (JPN) 134,1 (133,0) - 8. Dawid Kubacki (POL) 131,2 (128,0) - 9. Andrzej Stekala (POL) 129,8 (133,0) - 10. Johann Andre Forfang (NOR) 129,0 (133,0). Weiter (alle AUT und für Bewerb der Top 50 qualifiziert): 12. Michael Hayböck 128,6 (131,0) - 15. Daniel Huber 128,0 (133,0) - 23. Philipp Aschenwald 121,0 (127,5) - 28. Markus Schiffner 119,5 (127,5) - 41. Jan Hörl 114,1 (123,0) - 46. Thomas Lackner 109,7 (123,0)

Die wichtigsten K.o.-Duelle im ersten Durchgang des Bewerbes am Freitag (14.00 Uhr/live ORF eins): Schiffner - Aschenwald, Ziga Jelar (SLO) - Huber, Piotr Zyla (POL) - Hayböck, Hörl - Forfang, Lackner - Geiger, Aleksander Zniszczol (POL) - Kraft, Jewgenij Klimow (RUS) - Eisenbichler, Sander Vossan Eriksen - Granerud, David Siegel (GER) - Lanisek