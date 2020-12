Skispringen: Ergebnisse Qualifikation Oberstdorf - Aschenwald Sieger

Montag-Ergebnisse der Skisprung-Qualifikation für den Vierschanzentournee-Auftaktbewerb in Oberstdorf:

1. Philipp Aschenwald (AUT) 134,9 Punkte (128,5 Meter) - 2. Halvor Egner Granerud (NOR) 123,8 (122,0) - 3. Cene Prevc (SLO) 123,5 (122,0) - 4. Daniel Huber (AUT) 123,3 (127,5) - 5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 122,5 (122,5) - 6. Antti Aalto (FIN) 121,2 (126,0) - 7. Robert Johansson (NOR) 118,3 (121,5) - 8. Anze Lanisek (SLO) 118,2 (121,5) - 9. Giovanni Bresadola (ITA) 117,0 (119,0) - 10. Gregor Deschwanden (SUI) 115,7 (122,0) - 11. Stefan Kraft (AUT) 114,7 (116,5). Weiter (alle AUT und für Bewerb der Top 50 qualifiziert): 16. Michael Hayböck 111,8 (113,0) - 22. Jan Hörl 109,6 (113,0) - 31. Markus Schiffner 100,4 (110,0) - 36. Thomas Lackner 96,6 (107,5)

Die wichtigsten K.o.-Duelle im ersten Durchgang des Bewerbes am Dienstag (16.30 Uhr/live ORF eins): Aschenwald - Dominik Peter (SUI), Granerud - Mathis Contamine (FRA), Huber - Yukiya Sato (JPN), Kraft - Johann Andre Forfang (NOR), Hayböck - Viktor Polasek (CZE), Hörl - Martin Hamann (GER), Schiffner - Marius Lindvik (NOR), Lackner - Artti Aigro (EST)