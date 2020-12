Wie der Internationale Skiverband (FIS) am Sonntag mitgeteilt hat, ist auch Renndirektor Sandro Pertile positiv auf Covid-19 getestet worden. Er sei sofort nach Erhalt des positiven Befundes am Samstagabend in Quarantäne gegangen. Auch ein zweiter Test am Sonntag sei positiv verlaufen. Die Tests bei weiteren Mitgliedern der FIS-Crew in Russland seien negativ ausgefallen. Das Weltcupspringen am Sonntag soll wie geplant stattfinden.