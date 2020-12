Skispringen: Erneut Corona-Alarm im ÖSV - Kein Antreten in Russland

Vier Springer wurden positiv getestet

Österreichs Skisprungteam wird im (heutigen) Weltcupbewerb in Nischnij Tagil nicht an den Start gehen, da bei den Routine-Tests mit Daniel Huber, Thomas Lackner, Manuel Fettner und Jan Hörl gleich vier Athleten positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Dies teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Sonntag mit. Huber war am Samstag Zweiter geworden.

Markus Schiffner und Maximilian Steiner gaben negative Tests ab, werden aber auch nicht an den Start gebracht. Die weitere Vorgehensweise, insbesondere die Abreise aus Russland zur bevorstehenden Skiflug-WM in Planica (SLO) werde derzeit evaluiert, schrieb der ÖSV. Eine Quarantäne vor Ort stehe im Raum.

Österreichs Skispringer-Team tourt derzeit mit Ausnahme von Huber und Hörl mit einer Reservemannschaft durch den Weltcup, da u.a. schon Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft positiv auf Covid-19 getestet worden ist.