Skispringen: Factbox Bergisel-Bewerb in Innsbruck

Factbox für den dritten Bewerb der 69. Vierschanzentournee in Innsbruck am Sonntag (13.30 Uhr/live ORF 1):

Bergisel-Schanze, Hillsize 128 m Schanzenrekord: Michael Hayböck (AUT) 138 m (2015) Ergebnis 2020: 1. Marius Lindvik (NOR) - 2. Dawid Kubacki (POL) - 3. Daniel Andre Tande (NOR) - 4. Stefan Kraft (AUT). Weiter: 6. Gregor Schlierenzauer (AUT) - 8. Karl Geiger (GER) - 13. Philipp Aschenwald (AUT) - 15. Kamil Stoch (POL) - 21. Jan Hörl - 23. Michael Hayböck - 25. Daniel Huber (alle AUT) ÖSV-Sieger (13 Erfolge): 1953 Josef Bradl - 1962 Willi Egger - 1975 Karl Schnabl - 1980 Hubert Neuper - 1993, 1994 und 1996 Andreas Goldberger - 2000 Andreas Widhölzl - 2009 Wolfgang Loitzl - 2010 und 2013 Gregor Schlierenzauer - 2011 Thomas Morgenstern - 2012 Andreas Kofler Rekordsieger: 3 Andreas Goldberger (AUT), Janne Ahonen (FIN), Björn Wirkola (NOR), Matti Nykänen (FIN), Kazuyoshi Funaki (JPN) 2 u.a. Gregor Schlierenzauer (AUT) Erfolgreichste Nationen: 15 Finnland (zuletzt Anssi Koivuranta 2014) 13 Österreich (Schlierenzauer 2013) Norwegen (Marius Lindvik 2020) 11 Deutschland inkl. 8 DDR (Richard Freitag 2015)