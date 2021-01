Skispringen: Factbox Dreikönigsspringen Bischofshofen

Factbox für den vierten Bewerb der 69. Vierschanzentournee in Bischofshofen:

Paul-Außerleitner-Schanze, Hillsize 142 m Schanzenrekord: Dawid Kubacki (POL) 145 m (2019) Programm: 5. Jänner: 16.30 Uhr: Qualifikation 6. Jänner: 16.45: Dreikönigsspringen Ergebnis 2020: 1. Dawid Kubacki (POL) - 2. Karl Geiger (GER) - 3. Marius Lindvik (NOR) - 4. Stefan Kraft (AUT) - 10. Philipp Aschenwald (AUT) - 13. Kamil Stoch (POL) - 15. Daniel Huber - 17. Gregor Schlierenzauer - 19. Michael Hayböck (alle AUT). Nicht am Start: Halvor Egner Granerud (NOR) ÖSV-Sieger (23): 1954 Bubi Bradl, 1959 Walter Habersatter, 1960 Armin Plank, 1962 Willi Egger, 1964 Baldur Preiml, 1975 Karl Schnabl, 1976 Anton Innauer, 1981 Armin Kogler, 1982 Hubert Neuper, 1986 Ernst Vettori, 1991 Andreas Felder, 1993 und 1995 Andreas Goldberger, 1999 und 2000 Andreas Widhölzl, 2005 Martin Höllwarth, 2007 und 2013 Gregor Schlierenzauer, 2009 Wolfgang Loitzl, 2010 und 2012 Thomas Morgenstern, 2014 Thomas Diethart, 2015 Michael Hayböck Rekordsieger: 3 Jiri Raska (CZE), Björn Wirkola (NOR), Jens Weißflog (GER); 2 u.a.: Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Andreas Widhölzl, Andreas Goldberger (alle AUT), Janne Ahonen (FIN), Sven Hannawald (GER) Erfolgreichste Nationen: 23 Österreich (zuletzt Michael Hayböck 2015) 11 Norwegen (Tom Hilde 2011) 10 Deutschland inkl. 6 DDR (Sven Hannawald 2002) 9 Finnland (Janne Ahonen 2008)