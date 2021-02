Skispringen: Fettner nach erstem Durchgang des Rasnov-Weltcups voran

Ex aequo mit Saisondominator Granerud - Tschofenig Fünfter

Der Tiroler Manuel Fettner liegt in Rasnov nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens der Männer unerwartet in Front. Beim international durchaus gut besetzten Bewerb teilt sich der 35-Jährige am Freitag die Führung mit dem norwegischen Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud. Fettner markierte mit 96,0 m die Höchstweite, der Pole Dawid Kubacki ist 1,0 Punkte zurück Dritter. Mit Daniel Tschofenig ist der zweitbeste Österreicher 3,8 Zähler zurück Fünfter.

Eine knappe Woche vor Beginn der Weltmeisterschaften in Oberstdorf ist Österreichs voraussichtliches WM-Team um Stefan Kraft nicht in Rumänien dabei, absolviert stattdessen ein WM-Vorbereitungscamp. Die Konkurrenz wie etwa Norweger oder Deutsche sind freilich mit dem stärksten Aufgebot am Start. Granerud hält bei bisher elf Saisonsiegen.