Skispringen: Für Schuster ist Cheftrainer-Posten derzeit kein Thema

Tiroler als Schlierenzauer-Berater und TV-Experte beschäftigt

Skisprung-Experte Werner Schuster kann sich eine schnelle Rückkehr als Cheftrainer nicht vorstellen. "Ausschließen möchte ich es nicht, aber in den nächsten zwei Jahren ist das kein Thema", sagte der 51-jährige Österreicher am Dienstag in einer Medienrunde. Den Zeitpunkt, das deutsche Team im Frühjahr 2019 zu übergeben, bezeichnete Schuster als "richtig". "Es gab einen Mix aus Gründen: Die eigene Energie, die familiäre Situation", fügte er an.

Im Anschluss an Schusters elfjähriges Engagement übernahm sein früherer Assistent Stefan Horngacher - auch er ist ein Österreicher - das Bundestrainer-Amt in Deutschland. Der ehemalige Coach nannte den Posten "eine wahnsinnige Verantwortung, Wochenende für Wochenende zu liefern". Derzeit ist Schuster TV-Experte bei Eurosport und Berater von Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer. Auch als Lehrer am Skigymnasium Stams ist er zurückgekehrt.