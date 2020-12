Skispringen: Granerud führt in Engelberg vor Stoch

Bester ÖSV-Mann Hayböck nur 14. - Fünf von sechs Österreichern im Finale dabei

Der Norweger Halvar Egner Granerud führt nach dem ersten von zwei Weltcup-Skispringen in Engelberg, der Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee ab 28. Dezember. Bester Österreicher in Abwesenheit des weiterhin angeschlagenen Gesamt-Weltcupsiegers Stefan Kraft war vorerst der Skiflug-WM-Vierte Michael Hayböck. Der Oberösterreicher liegt mit Zwischenrang 14 nicht in Schlagdistanz zum Podest.

Daniel Huber, Thomas Lackner, Philipp Aschenwald und Gregor Schlierenzauer liegen zwischen Rang 23 und 28. Von den sechs qualifizierten Österreichern schaffte es nur Manuel Fettner nicht ins Finale der besten 30.