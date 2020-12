Skispringen: Granerud holte Sieg in Engelberg vor Stoch

Bester ÖSV-Mann Huber als 12. - Fünf von sechs Österreichern im Finale dabei

Der Norweger Halvar Egner Granerud hat sich am Samstag den vierten Weltcupsieg in Folge gesichert. Er gewann das erste von zwei Weltcup-Skispringen in Engelberg, der Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee ab 28. Dezember, 2,2 Zähler vor dem Polen Kamil Stoch. Bester Österreicher in Abwesenheit des weiterhin angeschlagenen Gesamt-Weltcupsiegers Stefan Kraft war Daniel Huber mit Rang zwölf.

Der Skiflug-WM-Vierte Michael Hayböck wurde nur 16. Punkte für den ÖSV holten auch noch Thomas Lackner (26.), Philipp Aschenwald (29.) und Gregor Schlierenzauer (30.). Von den sechs qualifizierten Österreichern schaffte es nur Manuel Fettner nicht ins Finale der besten 30.