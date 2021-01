Skispringen: Hayböck vor Kraft in Lahti vorerst bester ÖSV-Adler

ÖSV-Duo in Podestnähe

Michael Hayböck liegt nach dem ersten Durchgang beim Skisprung-Weltcup am Sonntag in Lahti unmittelbar und nur einen Zehntelpunkt vor Stefan Kraft als bester Österreicher vorerst auf dem sechsten Platz. Auf den aktuell drittplatzierten Robert Johansson (NOR) fehlen knapp drei Punkte. An der Spitze rangiert dessen Landsmann Halvor Egner Granerud nach einem 132,5-m-Satz, 10,2 Zähler vor Karl Geiger (GER).

Daniel Huber ist 13., Philipp Aschenwald liegt auf Rang 16. Jan Hörl und Maximilian Steiner schafften es nicht in die Top 30. Als einziger Österreicher nicht für den Weltcup qualifiziert hatte sich zuvor Niklas Bachinger.